Украинец отказался от поединка с россиянином на чемпионате мира по фехтованию

Украинец Рейзлин отказался от поединка с Вадимом Анохиным на чемпионате мира по фехтованию

Украинский шпажист Игорь Рейзлин отказался от поединка с россиянином Вадимом Анохиным на чемпионате мира по фехтованию 2023 года. Об этом сообщает Ua.tribuna.

Встреча должна была состояться 24 июля в 12:00 по московскому времени. Имя Рейзлина находилось в списке участников соревнований в индивидуальной шпаге, однако незадолго до поединка исчезло из него.

Турнир проходит в Милане с 22 по 25 июля. На чемпионате мира фехтовальщики борются за очки для продвижения в мировом рейтинге, благодаря которому определятся участники Олимпийских игр 2024 года в Париже.

23 июля министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что украинцам надо принимать участие в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм 2024 года в Париже. В январе чиновник сообщил, что сборная Украины может пропустить Олимпиаду-2024, если в ней будут участвовать сборные России и Белоруссии.