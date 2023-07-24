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12:13, 24 июля 2023Спорт

Украинец отказался от поединка с россиянином на чемпионате мира по фехтованию

Украинец Рейзлин отказался от поединка с Вадимом Анохиным на чемпионате мира по фехтованию

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Украинский шпажист Игорь Рейзлин отказался от поединка с россиянином Вадимом Анохиным на чемпионате мира по фехтованию 2023 года. Об этом сообщает Ua.tribuna.

Встреча должна была состояться 24 июля в 12:00 по московскому времени. Имя Рейзлина находилось в списке участников соревнований в индивидуальной шпаге, однако незадолго до поединка исчезло из него.

Турнир проходит в Милане с 22 по 25 июля. На чемпионате мира фехтовальщики борются за очки для продвижения в мировом рейтинге, благодаря которому определятся участники Олимпийских игр 2024 года в Париже.

23 июля министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что украинцам надо принимать участие в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм 2024 года в Париже. В январе чиновник сообщил, что сборная Украины может пропустить Олимпиаду-2024, если в ней будут участвовать сборные России и Белоруссии.

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    Андрей Стрельцов
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