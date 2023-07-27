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13:54, 27 июля 2023Россия

В Госдуме подтвердили запрет на выезд депутатов на СВО без разрешения Минобороны

Саблин подтвердил запрет на выезд депутатов Госдумы на СВО без разрешения Минобороны
СюжетМинобороны:

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Зампред комитета Госдумы (ГД) по обороне Дмитрий Саблин подтвердил запрет на выезд депутатов в зону специальной военной операции (СВО) без разрешения Минобороны. Об этом он заявил в беседе с изданием «Подъем».

По словам Саблина, до этого парламентариям не требовалось ставить в известность Генштаб, «но солидные люди всегда согласовывали» поездки в зону спецоперации. Политик объяснил, что в таких выездах должна организовываться «охрана и все остальное».

Саблин подчеркнул, что те, кто туда должен ехать, смогут посещать территории СВО без каких либо проблем, но предупреждая об этом российское военное ведомство.

О том, что депутатам Госдумы запретили поездки на СВО без согласования с Минобороны, ранее сообщило издание РБК со ссылкой на трех парламентариев. О требовании якобы говорится в письме министра обороны России Сергея Шойгу на имя председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

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Ранее стало известно, что депутат Госдумы Александр Бородай попал под артиллерийский обстрел в зоне проведения спецоперации. Автомобиль, в котором он находился, был атакован при выезде с боевых позиций. Удар корректировался с помощью беспилотников.

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    Константин Лысяков
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