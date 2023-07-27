В Госдуме подтвердили запрет на выезд депутатов на СВО без разрешения Минобороны

Саблин подтвердил запрет на выезд депутатов Госдумы на СВО без разрешения Минобороны

Зампред комитета Госдумы (ГД) по обороне Дмитрий Саблин подтвердил запрет на выезд депутатов в зону специальной военной операции (СВО) без разрешения Минобороны. Об этом он заявил в беседе с изданием «Подъем».

По словам Саблина, до этого парламентариям не требовалось ставить в известность Генштаб, «но солидные люди всегда согласовывали» поездки в зону спецоперации. Политик объяснил, что в таких выездах должна организовываться «охрана и все остальное».

Саблин подчеркнул, что те, кто туда должен ехать, смогут посещать территории СВО без каких либо проблем, но предупреждая об этом российское военное ведомство.

О том, что депутатам Госдумы запретили поездки на СВО без согласования с Минобороны, ранее сообщило издание РБК со ссылкой на трех парламентариев. О требовании якобы говорится в письме министра обороны России Сергея Шойгу на имя председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

Ранее стало известно, что депутат Госдумы Александр Бородай попал под артиллерийский обстрел в зоне проведения спецоперации. Автомобиль, в котором он находился, был атакован при выезде с боевых позиций. Удар корректировался с помощью беспилотников.