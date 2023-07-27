Российским депутатам запретили ездить в зону СВО без разрешения Минобороны

РБК: депутатов Госдумы уведомили о запрете ездить в зону СВО без разрешения Минобороны

Российским депутатам запретили посещать зону проведения специальной военной операции (СВО) без предварительного согласования с Минобороны, сообщает РБК со ссылкой на троих парламентариев.

О запрете говорится в письме министра обороны России Сергея Шойгу на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина, уточняет издание. Согласно документу, депутатам не разрешается посещение воинских частей и подразделений в зоне СВО. Согласовывать будущие поездки будет руководство нижней палаты.

Один из источников издания сообщил, что письмо поступило на прошлой неделе и носило рекомендательный характер. По его словам, военных «не устраивает пиар в прифронтовой зоне» и фотографии депутатов «возле танков и пушек».

Еще один собеседник РБК указал, что запрет распространяется только на посещение воинских частей и встречи с личным составом. При этом парламентарии смогут продолжить ездить в новые регионы России и помогать военнослужащим.

Ранее депутат Госдумы Александр Бородай попал под артиллерийский обстрел в зоне проведения спецоперации. Автомобиль, в котором он находился, был обстрелян при выезде с боевых позиций. Удар корректировался с помощью беспилотников.