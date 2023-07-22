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18:26, 22 июля 2023Россия

Депутат Госдумы попал под обстрел в зоне СВО

Депутат Госдумы России Бородай попал под артобстрел в зоне СВО

Депутат Госдумы РФ Александр Бородай попал под артиллерийский обстрел в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает Telegram-канал «Союз добровольцев Донбасса», который возглавляет парламентарий.

В организации рассказали, что автомобиль депутата был обстрелян при выезде с позиций, находящихся на южном фланге бахмутской группировки. «Корректировка ударов велась с БПЛА противника — и после третьего прилета автомобиль комбрига была изрешечена осколками», — говорится в сообщении.

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