Депутат Госдумы попал под обстрел в зоне СВО

Депутат Госдумы России Бородай попал под артобстрел в зоне СВО

Депутат Госдумы РФ Александр Бородай попал под артиллерийский обстрел в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает Telegram-канал «Союз добровольцев Донбасса», который возглавляет парламентарий.

В организации рассказали, что автомобиль депутата был обстрелян при выезде с позиций, находящихся на южном фланге бахмутской группировки. «Корректировка ударов велась с БПЛА противника — и после третьего прилета автомобиль комбрига была изрешечена осколками», — говорится в сообщении.