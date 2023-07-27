Акции одной из крупнейших автотранспортных компаний России взлетели на бирже

Акции Globaltruck на Мосбирже подорожали более чем на 80 процентов

Цена акций одной из крупнейших автотранспортных компаний России, Globaltruck, на торгах на Московской бирже 27 июля взлетела более чем на 80 процентов. Об это свидетельствуют биржевые данные.

В 11:43 по московскому времени стоимость акций достигла 153 рублей, обновив исторический максимум. По состоянию на время написания материала цена немного снизилась, акции Globaltruck торговались около отметки 140 рублей (плюс 70 процентов к цене закрытия предыдущего дня).

Из-за подорожания акций более чем на 20 процентов Мосбиржа проводила для них дискретный аукцион в «Режиме торгов Т+». После его окончания рост котировок ценных бумаг Globaltruck продолжился.

Группа компаний Globaltruck — один из ведущих автомобильных грузовых FTL-перевозчиков России. Она входит в пятерку крупнейших грузоперевозчиков по количеству транспорта и объему выручки.

Ранее «Яндекс» сообщил, что компании удалось добиться отмены решения американской биржи NASDAQ о проведении делистинга ее акций класса А. В США учли необходимость соблюдения интересов инвесторов и планируемую реструктуризацию компании и удовлетворили апелляцию. По принятому NASDAQ решению, бумаги компании не уберут из биржевого списка, хотя само решение о приостановке торгов и остается в силе.