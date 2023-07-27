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14:12, 27 июля 2023Экономика

Акции одной из крупнейших автотранспортных компаний России взлетели на бирже

Акции Globaltruck на Мосбирже подорожали более чем на 80 процентов

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Цена акций одной из крупнейших автотранспортных компаний России, Globaltruck, на торгах на Московской бирже 27 июля взлетела более чем на 80 процентов. Об это свидетельствуют биржевые данные.

В 11:43 по московскому времени стоимость акций достигла 153 рублей, обновив исторический максимум. По состоянию на время написания материала цена немного снизилась, акции Globaltruck торговались около отметки 140 рублей (плюс 70 процентов к цене закрытия предыдущего дня).

Из-за подорожания акций более чем на 20 процентов Мосбиржа проводила для них дискретный аукцион в «Режиме торгов Т+». После его окончания рост котировок ценных бумаг Globaltruck продолжился.

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Группа компаний Globaltruck — один из ведущих автомобильных грузовых FTL-перевозчиков России. Она входит в пятерку крупнейших грузоперевозчиков по количеству транспорта и объему выручки.

Ранее «Яндекс» сообщил, что компании удалось добиться отмены решения американской биржи NASDAQ о проведении делистинга ее акций класса А. В США учли необходимость соблюдения интересов инвесторов и планируемую реструктуризацию компании и удовлетворили апелляцию. По принятому NASDAQ решению, бумаги компании не уберут из биржевого списка, хотя само решение о приостановке торгов и остается в силе.

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