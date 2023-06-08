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12:49, 8 июня 2023Экономика

Делистинг акций «Яндекса» на американской бирже удалось отменить

«Яндекс» добился отмены решения NASDAQ о делистинге акций

Фото: Kaitlyn Baker / Unsplash

«Яндексу» удалось добиться отмены решения американской биржи NASDAQ о проведении делистинга его акций класса А. В США учли необходимость соблюдения интересов инвесторов и планируемую реструктуризацию компании и удовлетворили ее апелляцию, сообщили в пресс-службе «Яндекса».

В компании напомнили, что при реструктуризации часть бизнеса планируется выделить в отдельную группу компаний, контроль над которой сохранит менеджмент «Яндекса».

По принятому NASDAQ решению, бумаги компании не уберут из биржевого списка, хотя само решение о приостановке торгов и остается в силе.

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О возможном делистинге акций «Яндекса» с биржи NASDAQ стало известно в марте 2023 года. Предупреждение тогда поступило еще трем российским компаниям — Ozon, Headhunter и Qiwi. Всех их уведомили о возможности обжаловать решение в коллегии NASDAQ, рассматривающей вопросы соответствия ценных бумаг той или иной компании торговле на бирже.

В связи с планами реструктуризации в «Яндексе» 25 мая заявили, что вероятность перехода контроля над компанией в руки новых инвесторов была отвергнута, а окончательное решение пока не принято.

Перед этим Bloomberg сообщил, что зарегистрированная в Нидерландах головная структура «Яндекса» Yandex N.V. предложит акционерам различные варианты действий: после отделения российского бизнеса от международного инвесторы смогут выбрать между долями в российском бизнесе или в международных стартапах, а в качестве еще одного варианта им будет доступна денежная компенсация.

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    Дмитрий Воронин
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