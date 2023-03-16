«Яндекс» прокомментировал возможный делистинг акций с биржи NASDAQ

«Яндекс» заявил, что возможный делистинг акций не повлияет на операционную деятельность

Компания «Яндекс» сообщила, что возможный делистинг акций не повлияет на операционную деятельность, все сервисы будут работать в обычном режиме. Заявление приводит РИА Новости.

Отмечается, что ценные бумаги компании продолжат торговаться на Московской бирже, вне зависимости от финального решения электронной биржи NASDAQ.

«Все ранее анонсированные программы поддержки партнеров останутся в силе», добавили в «Яндексе».

Накануне электронная биржа Nasdaq предупредила четыре российские компании — «Яндекс», Ozon, Headhunter и Qiwi — о готовящемся делистинге их ценных бумаг. Делистинг ценных бумаг компаний будет осуществлен 24 марта. При этом они могут обжаловать решение в коллегии Nasdaq, рассматривающей вопросы соответствия ценных бумаг той или иной компании торговле на бирже.