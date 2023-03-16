Nasdaq предупредила четыре российские компании о делистинге их ценных бумаг
Электронная биржа Nasdaq предупредила четыре российские компании — «Яндекс», Ozon, Headhunter и Qiwi — о готовящемся делистинге их ценных бумаг. Об этом говорится в заявлениях пресс-службы биржи на сайте организации.
Делистинг ценных бумаг компаний будет осуществлен 24 марта. При этом они могут обжаловать решение в коллегии Nasdaq, рассматривающей вопросы соответствия ценных бумаг той или иной компании торговле на бирже.
В пресс-службе Ozon заявили, что изучают процесс обжалования, однако заверили, что при любом развитии событий решение о делистинге никак не повлияет на операционную деятельность компании, передает ТАСС.
В апреле 2022 года Nasdaq прекратила работу с резидентами из России. Россияне утратили доступ к актуальным рыночным данным бирж Nasdaq в США и Северной Европе. Также отменены активные подписки на рыночные данные.