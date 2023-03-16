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00:29, 16 марта 2023Экономика

Nasdaq предупредила четыре российские компании о делистинге их ценных бумаг

Биржа Nasdaq заявила о делистинге ценных бумаг «Яндекса», Headhunter, Ozon и Qiwi 24 марта

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Электронная биржа Nasdaq предупредила четыре российские компании — «Яндекс», Ozon, Headhunter и Qiwi — о готовящемся делистинге их ценных бумаг. Об этом говорится в заявлениях пресс-службы биржи на сайте организации.

Делистинг ценных бумаг компаний будет осуществлен 24 марта. При этом они могут обжаловать решение в коллегии Nasdaq, рассматривающей вопросы соответствия ценных бумаг той или иной компании торговле на бирже.

В пресс-службе Ozon заявили, что изучают процесс обжалования, однако заверили, что при любом развитии событий решение о делистинге никак не повлияет на операционную деятельность компании, передает ТАСС.

В апреле 2022 года Nasdaq прекратила работу с резидентами из России. Россияне утратили доступ к актуальным рыночным данным бирж Nasdaq в США и Северной Европе. Также отменены активные подписки на рыночные данные.

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Марина Совина
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