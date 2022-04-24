Американская биржа прекратит работу с Россией

Биржа Nasdaq прекратит работать с резидентами из России c 29 апреля

Американская биржа Nasdaq сообщила, что прекратит работу с резидентами из России с пятницы, 29 апреля. Об этом в своем Telegram-канале пишет «Коммерсантъ».

По уточнению радио «Говорит Москва» со ссылкой на сообщение Saxo Bank, с этой даты россияне утратят доступ к актуальным рыночным данным бирж Nasdaq в США и Северной Европе. Также будут отменены активные подписки на рыночные данные.

В Nasdaq рекомендовали клиентам заранее принять все необходимые меры.

В пятницу, 22 апреля, российский фондовый рынок открылся снижением. Индекс Мосбиржи опустился на 0,38 процента, до 2262 пунктов, индекс РТС — на 0,41 процента, до 958 пунктов.