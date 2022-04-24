Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Американская биржа прекратит работу с Россией

Биржа Nasdaq прекратит работать с резидентами из России c 29 апреля

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Американская биржа Nasdaq сообщила, что прекратит работу с резидентами из России с пятницы, 29 апреля. Об этом в своем Telegram-канале пишет «Коммерсантъ».

По уточнению радио «Говорит Москва» со ссылкой на сообщение Saxo Bank, с этой даты россияне утратят доступ к актуальным рыночным данным бирж Nasdaq в США и Северной Европе. Также будут отменены активные подписки на рыночные данные.

В Nasdaq рекомендовали клиентам заранее принять все необходимые меры.

В пятницу, 22 апреля, российский фондовый рынок открылся снижением. Индекс Мосбиржи опустился на 0,38 процента, до 2262 пунктов, индекс РТС — на 0,41 процента, до 958 пунктов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Роман Кирьянов
Обсудить
Последние новости
Франции предрекли проблемы в случае победы на выборах Макрона
Киргизия запретила прокат российских фильмов о Донбассе
России предрекли нехватку мигрантов
«Ростов» вырвал победу у «Спартака» в матче РПЛ
Увеличилось число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери
Психотерапевт перечислил способы помощи при хроническом стрессе
Украина обстреляла село в российском регионе
Российских пловцов лишат золотых медалей чемпионата мира
Глава ДНР рассказал о ситуации на территории комбината «Азовсталь»
Побывавшая в Германии россиянка назвала три причины зависти немцев к русским
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.