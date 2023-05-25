Акционерам «Яндекса» предложат три варианта действий при разделе компании

При разделе «Яндекса» акционерам предложат долю в российском или международном бизнесе

В рамках разделения бизнеса зарегистрированная в Нидерландах головная структура «Яндекса» Yandex N.V. предложит акционерам три варианта действий. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает агентство Bloomberg.

Европейская фирма собирается отделить российский бизнес от международного. При завершении этого процесса инвесторы смогут выбрать между долями в российском бизнесе или в международных стартапах. В качестве еще одного варианта им будет доступна денежная компенсация.

Новый международный бизнес Yandex N.V. будет контролировать лицензии на разработку технологий для беспилотных автомобилей, облачных хранилищ и прочих проектов. Однако сделка потребует одобрения двух третей акционеров.

В ноябре совет директоров Yandex N.V. заявил, что изучает возможности изменения структуры владения и управления компанией «в свете текущей геополитической обстановки». Сейчас акциями «Яндекса» владеют семейный траст сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа (8,5 процента) и прочие сотрудники компании (3,2 процента). Оставшиеся 87,6 процента бумаг находятся в свободном обращении. При этом 45,1 процента голосующих акций принадлежат трасту Воложа, а еще 6,6 процента — членам совета директоров, должностным лицам и сотрудникам.

В мае миллиардеры Владимир Потанин и Вагит Алекперов предложили выкупить как минимум 51 процент акций «Яндекса». Если сделка по продаже доли в российском бизнесе состоится, а акционеры согласятся на обмен активов, голландская компания будет владеть примерно одной третью российского подразделения.

Потанин выступает с предложением от целой группы инвесторов, в которую входят Роман Абрамович и банк ВТБ. К ним также могут присоединиться миллиардеры Алексей Мордашов и Виктор Рашников. Позже глава ВТБ Андрей Костин подтвердил, что банк интересуется покупкой доли в «Яндексе» в составе консорциума инвесторов.

Покупатели оценивают стоимость компании примерно в 560-600 миллиардов рублей (7-7,5 миллиарда долларов). Сумма учитывает требования правительства, согласно которым компании из недружественных стран должны предоставить скидку в 50 процентов при продаже российских активов.