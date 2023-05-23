Глава ВТБ заявил о намерении банка купить долю в «Яндексе»

Глава ВТБ Костин: банк в составе консорциума интересуется покупкой доли в «Яндексе»

ВТБ интересуется покупкой доли в «Яндексе» в составе консорциума инвесторов, заявил глава банка Андрей Костин. Его слова приводит «Интерфакс».

Он добавил, что доля, которую намерен приобрести банк, «еще будет обсуждаться». При этом Костин не назвал сумму возможной сделки и сроки ее заключения. На вопрос журналистов о том, может ли соглашение быть подписано до конца года, глава ВТБ ответил: «Я думаю, что конечно».

О том, что группа российских инвесторов, в которую входит ВТБ, претендует на покупку контрольного пакета акций «Яндекса», ранее сообщал Bloomberg. Материнская компания — нидерландская Yandex N.V. — получила предложение от миллиардеров Владимира Потанина (владелец «Интерроса») и Вагита Алекперова (совладелец «Лукойла») предложение приобрести как минимум 51 процент акций российской фирмы. Ее общую стоимость инвесторы оценивают примерно в 560-600 миллиардов рублей (7-7,5 миллиарда долларов).

Источники агентства также сообщили, что к предложению Потанина присоединился Роман Абрамович. Стать частью группы инвесторов могут и миллиардеры Алексей Мордашов и Виктор Рашников. По информации Bloomberg, правление Yandex N.V. должно обсудить предложение на совещании на этой неделе, однако окончательное решение может быть принято позднее.

Сейчас 8,5 процента акций «Яндекса» принадлежит семейному трасту основателя компании Аркадия Воложа, еще 3,2 процента — другим сотрудникам фирмы. Остальные бумаги находятся в свободном обращении. При этом семейный траст Воложа является основным владельцем голосующих акций (45,1 процента), так же, как и члены совета директоров, должностные лица и сотрудники компании (6,6 процента).

В ноябре совет директоров Yandex N.V. заявил, что изучает возможности изменения структуры владения и управления компанией «в свете текущей геополитической обстановки».