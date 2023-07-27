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13:02, 27 июля 2023Ценности

Еще 30 пациенток обвинили хирурга Киркорова в неудачной пластике

Адвокат Сенина: 30 пациенток хирурга Тимура Хайдарова обвинили его в неудачной пластике

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Хирурга певца Филиппа Киркорова Тимура Хайдарова обвинили в неудачной пластике еще 30 пациенток. Об этом сообщила адвокат российских певиц Славы (настоящее имя — Анастасия Сланевская) и Любови Успенской Елена Сенина в интервью KP. RU.

По словам юриста, бывшие клиентки доктора объединились в инициативную группу, чтобы рассказать о хирургических вмешательствах, которые не были успешными.

«К нам поступают многочисленные обращения девушек, которые оперировались у Хайдарова и недовольны. Они пишут в соцсетях мне, певицам, их директорам. Сейчас сформировалась инициативная группа из пострадавших, как они себя обозначают — в количестве 30 человек. И это число растет. В настоящее время мы создаем общий чат, где все делятся своими историями. И я бы сказала, что случаи Славы и Успенской — это еще цветочки», — заявила Сенина.

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При этом эксперт добавила, что артистки Слава и Любовь Успенская не намерены отступать, поскольку чувствуют большую ответственность перед общественностью.

«Публичное заявление Славы о том, что она недовольна результатом, и вся эта история, к которой подключилась и Любовь Успенская, — все это дало людям надежду, что это не какой-то модный хирург, которого все прикроют, и судиться и разбираться с ним бесполезно, а что справедливость может восторжествовать. Мы чувствуем ответственность за простых людей, которые нам доверились», — заключила адвокат, уточнив, что звезды будут действовать исключительно законными методами.

Ранее в июле адвокат Славы и Любови Успенской обвинила хирурга Киркорова в клевете. По словам юриста, доктор разместил в своих социальных сетях информацию о том, что упомянутые артистки являются вымогательницами.

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    Екатерина Ештокина
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