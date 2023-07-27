Стало известно об отпуске капитана ВСУ на греческом острове Крит

«Страна.ua»: капитан ВСУ, экс-министр инфраструктуры Омелян уехал в отпуск на остров Крит

Капитан Вооруженных сил Украины (ВСУ), бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян уехал в отпуск на греческий остров Крит. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram со ссылкой на документы, опубликованные журналистом Евгением Плинским.

«Командование воинской части, расположенной в Ровно, не возражает, чтобы 17 дней из положенного ему отпуска Омелян провел на Крите, в городе Ретимно. Поездка, как заявлено, началась 21 июля и закончится 6 августа. Разрешение на выезд подписал командир воинской части Сергей Каспров», — говорится в публикации.

Отмечается, что военное подразделение, в котором служит Омелян, заявляет, что большую часть времени он занимается личными делами по месту жительства. Позже капитан ВСУ подтвердил свое нахождение в Греции. По словам экс-министра, он уехал в отпуск на две недели по закону впервые за полтора года. Омелян рассказал, что принимал «личное участие в войне». При этом журналист Владимир Бойко, который участвовал в боевых действиях, рассказал, что в подразделении капитан ВСУ появлялся редко.

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