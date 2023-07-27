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18:58, 27 июля 2023Среда обитания

Москвичей снова предупредили о ливнях и грозах

Заммэра Москвы Бирюков: в пятницу и субботу столицу ждет волна ливней и гроз

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

В пятницу, 28 июля, и субботу, 29 июля, в Москву снова вернутся ливни с грозами, передает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя мэра столицы Петра Бирюкова.

Количество осадков, которые выпадут в эти дни, составит 50-70 процентов месячной нормы, предупредил он. Заммэра призвал москвичей не укрываться в непогоду под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили. Он также заявил, что пожарные и спасатели будут информировать отдыхающих в парках горожан о непогоде.

Бирюков напомнил, что в среду 26 июля в Москве прошел рекордный ливень, когда за небольшой промежуток времени в отдельных районах выпало до 46 миллиметров осадков. Осадки за июль уже составили 150-180 процентов месячной нормы.

Прошедший 26 июля в Москве ливень побил рекорд 26 июля 1894 года. Тогда в столице выпало 42,5 миллиметра осадков. Наибольший объем осадков в среду зафиксировали в Можайском районе. Из-за ливней дождевая вода затопила автобус, а также попала в два торговых центра и проникла на станцию метро.

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    Мария Черкасова
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