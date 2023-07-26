Станцию московского метро затопил дождь

Станцию метро «Народное Ополчение» в Москве затопил дождь

Из-за сильного дождя в Москве затопило станцию метро «Народное Ополчение». На инцидент в столице обратило внимание издание Msk1.Ru.

Один из очевидцев снял происходящее на видео. На опубликованных в сети кадрах можно заметить, что вода проникла внутрь станции через щели в крыше и окнах. В пресс-службе Московского метрополитена заявили, что, несмотря на ситуацию, работа станции продолжается в штатном режиме, движение поездов осуществляется по графику.

Ранее сообщалось о затоплении некоторых улиц в Москве. Во время ливня вода попала в один из автобусов, инцидент сняли на видео. Пассажиры при этом остались на своих местах.

Согласно прогнозам синоптиков, 26 июля в Москве может выпасть до четверти месячной нормы осадков. За июль в столице уже выпало 112 процентов месячной нормы, мощные дожди прошли 18 и 19 июля. Из-за ливней подтопило множество улиц и повредило автомобили.