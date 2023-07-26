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15:54, 26 июля 2023Среда обитания

Ливень в Москве затопил автобус

«Осторожно, Москва»: в столице из-за ливня вода затопила автобус
СюжетЛивень в Москве

В Москве из-за ливней вода попала в пассажирский автобус, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Электробус двигался по Новорижскому шоссе. Затопление транспорта снял один из пассажиров. На видео показано, что вода сначала покрывает территорию возле входной двери автобуса, а затем попадает на пол в пролете между сиденьями. Пассажиры при этом остаются на своих сиденьях.

Ливень затопил некоторые улицы в центре города. В подмосковном Наро-Фоминске в одном из дворов вода поднялась до уровня фар автомобилей.

Кроме того, вода проникла в два столичных торговых центра — «Вегас Кунцево» и «Румер». Очевидцы сняли, как потоки через дверь с улицы заливают полы центра.

Ранее синоптики сообщали, что 26 июля в Москве может выпасть до четверти месячной нормы осадков.

За июль в столице уже выпало 112 процентов месячной нормы осадков. Интенсивные дожди прошли 18 и 19 июля. Из-за ливней оказалось подтоплено множество улиц, а также повреждены автомобили.

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    Мария Черкасова
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