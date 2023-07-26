В Москве прошел сильнейший с XIX века ливень

Ливень в Москве побил рекорд по осадкам, установленный в 1894 году

Прошедший в Москве ливень побил рекорд по осадкам, установленный в конце XIX века — 26 июля 1894 года. Об этом сообщили в Telegram-канале Городского хозяйства столицы.

«По данным метеорологов, сегодня в столице прошел сильнейший с конца XIX века ливень. За несколько часов выпало до 46 миллиметров осадков. Наибольший объем зафиксирован в Можайском районе», — говорится в сообщении.

По их информации, предыдущий рекорд в этот день зафиксировали в 1894 году — тогда выпало 42,5 миллиметра осадков. Отмечается, что основной объем самотеком ушел в ливневую сеть. В пресс-службе добавили, что в ближайшие дни москвичам не стоит ожидать прекращения сильных дождей.

26 июля столицу накрыли сильные ливни. Станция метро «Народное Ополчение» оказалась затоплена, один из очевидцев снял происходящее на видео. Из-за сильных ливней также затопило и московские дороги, на одну из которых на надувной лодке выплыл местный житель.