Украинская саблистка отказалась от рукопожатия с россиянкой после поединка на ЧМ

Украинская саблистка Харлан отказалась от рукопожатия с россиянкой после поединка на ЧМ

Украинская саблистка Ольга Харлан отказалась от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой после поединка на чемпионате мира в Милане. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Спортсменки встретились в 1/32 финала, россиянка потерпела поражение со счетом 7:15. Перед стартом встречи они поприветствовали друг друга касанием сабель. После окончания поединка Смирнова пыталась пожать сопернице руку, но та отказалась.

24 июля украинский шпажист Игорь Рейзлин отказался от поединка с россиянином Вадимом Анохиным на чемпионате мира. Имя Рейзлина находилось в списке участников соревнований в индивидуальной шпаге, однако незадолго до поединка исчезло из него.

Турнир проходит в Милане с 22 по 25 июля. На чемпионате мира фехтовальщики борются за очки для продвижения в мировом рейтинге, благодаря которому определятся участники Олимпийских игр 2024 года в Париже. Россияне выступают на ЧМ в нейтральном статусе.