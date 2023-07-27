Влияние мятежа в Нигере на отношения с Россией оценили

Политолог Щербаков: мятеж в Нигере не должен осложнить отношения с Россией

Мятеж в Нигере не должен осложнить отношения с Россией, считает ведущий научный сотрудник Института стран Азии и Африки МГУ, профессор ВШЭ Николай Щербаков. Так в беседе с «Лентой.ру» он оценил влияние происходящего в африканском государстве бунта на сотрудничество с Москвой.

Специалист рассказал, что в Нигере идут большие и сложные переговоры, а президент страны на данный момент находится в изоляции.

«Надо дождаться результатов переговоров и понять, кто теперь находится у власти. А далее уже действовать в соответствии с теми стандартами, которые приняты в цивилизованном обществе Министерством иностранных дел», — заявил он.

Щербаков отметил, что Россия имеет с Нигером дипломатические отношения так же, как и со всеми африканскими государствами.

«Но они не отличаются особой доверительностью», — заключил собеседник «Ленты.ру».

В ночь на 27 июля военные Нигера объявили о свержении президента Мохамеда Базума и закрытии границ страны. По данным издания Jeune Afrique, мятеж начался из-за планов Базума уволить командира президентской гвардии Омара Чиани.

Глава Евросовета Шарль Мишель созвонился с президентом Нигера и выразил ему поддержку на фоне военного мятежа в стране.