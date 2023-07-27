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11:42, 27 июля 2023Мир

Глава Евросовета поддержал президента Нигера на фоне мятежа

Глава Евросовета Мишель поддержал президента Нигера Базума на фоне мятежа
Мохамед Базум. Архивное фото

Мохамед Базум. Архивное фото. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Глава Евросовета Шарль Мишель созвонился с президентом Нигера Мохамедом Базумом и выразил ему поддержку на фоне военного мятежа в стране. Об этом он написал в Twitter.

«Я поговорил с президентом Мохамедом Базумом и заверил его в поддержке Евросоюза. Мы решительно осуждаем любую попытку дестабилизации в Нигере», — заявил Мишель.

Ранее происходящее в Нигере прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что ситуация в стране активно обсуждается на саммите Россия — Африка.

В ночь на 27 июля военные Нигера объявили о свержении президента и закрытии границ страны. По данным издания Jeune Afrique, мятеж начался из-за планов Базума уволить командира президентской гвардии Омара Чиани.

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    Варвара Кошечкина
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