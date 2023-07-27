Ценам на нефть спрогнозировали обвал при одном условии

CNBC: в случае распада альянса ОПЕК+ цена на нефть может упасть до 35 долларов

Цена на нефть может упасть в случае распада альянса производителей ОПЕК+. Такой прогноз озвучил управляющий партнер инвестиционной группы Clean Energy Transition Пер Лекандер в эфире телеканала CNBC.

Он отметил, что развалу группы из 23 стран, которая добывает примерно 40 процентов мировой сырой нефти, может способствовать замедление роста спроса на нефть и отсутствие согласия между странами в отношении политики добычи. По словам Лекандера, распад ОПЕК+ может привести к падению цен на нефть до 35 долларов за баррель.

«На растущем рынке время — ваш друг. Вам просто нужно немного подождать, и все наладится. На падающем рынке время — ваш враг. Ты должен продолжать сокращать (добычу нефти — прим. «Ленты.ру»), продолжать сокращать, продолжать сокращать», — сказал он. Лекандер напомнил, что последнее решение ОПЕК+ (дополнительное сокращение добычи нефти на 1,66 миллиона баррелей) было фактически принято Саудовской Аравией, а не всеми членами альянса. «Если мой прогноз верен, а я очень уверен, что это действительно так... он распадется», — добавил он.

Управляющий партнер напомнил, что в 1990-х и 2000-х годах был период, когда предложение на рынке нефти было настолько велико, что странам-экспортерам не удавалось поднять цену. При этом, по его мнению, большую часть времени с 1974 года цена на нефть была искусственно завышена. «Если альянс не будет работать, в краткосрочной перспективе цена упадет до 35 долларов, а в среднесрочной, вероятно, до 45 долларов», — предположил Лекандер.

27 июля нефть сорта Brent на лондонской бирже ICE подорожала до 84,1 доллара впервые с 19 апреля 2023 года. Одновременно с эталонным сортом поднялись цены на сорт WTI — стоимость фьючерсов на нефть этой марки преодолела планку в 80 долларов за баррель. Сырье дорожает на протяжении четырех последних недель на фоне ограничения предложения на рынке из-за сокращения добычи ОПЕК+ и оптимизма насчет восстановления экономики Китая.