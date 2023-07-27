Эксперт развеяла миф о потере мышечной массы во время отпуска

Физиолог Оленик развеяла миф о потере мышечной массы после полуторанедельного отпуска

Физиолог Алисса Оленик развеяла миф о потере мышечной массы во время отпуска. Ее слова приводит журнал Shape.

Специалист отметила, что значительное снижение мышечной силы не может случиться после полуторанедельного отпуска. Для этого необходимо две-три недели полностью сидячего образа жизни. Чтобы избежать серьезных изменений состава тела, необходимо внедрить в расписание небольшие нагрузки: прогулки, танцы или несколько упражнений с отягощением дома.

Оленик также рассказала, что сокращение мышечной массы может произойти при переходе исключительно на кардиотренировки. При такой системе занятий организм старается накапливать жир, а вес снижается за счет потери мышц и жидкости. «Но и в этом случае процесс потери будет идти медленнее, чем если бы атлет был полностью неактивен», — добавила эксперт.

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