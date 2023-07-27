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10:51, 27 июля 2023Спорт

Легионер «Локомотива» рассказал о пользе русского мата

Легионер «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал, что русский мат запомнить проще всего

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Французский легионер «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал о пользе русского мата. Об этом сообщает Sport24.

Он отметил, что в России многие люди часто нецензурно выражаются. «Русский мат запомнить проще всего. Бывает, что используем его и в игре», — добавил Изидор.

Француз играет за «Локомотив» с 2022 года. В нынешнем сезоне он провел по одному матчу в чемпионате и Кубке России, в которых по разу отличился.

28 июня главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился мнением о медийной активности форварда клуба Артема Дзюбы. Специалист заявил, что футболисты клуба сами принимают решения в вопросах личной жизни и медийности. Также Галактионов признался, что попросил форварда сократить количество используемой им в публичном пространстве нецензурной лексики.

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    Алексей Гусев
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