Дзюба высказался об участии в шоу со Слуцким

Футболист «Локомотива» Дзюба заявил, что получает удовольствие от участия в шоу со Слуцким

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба высказался о своем участии в шоу вместе с тренером Леонидом Слуцким. Его слова приводит Sport24.

«Дети, смотреть не надо, это 18+! Мы получаем удовольствие от этого со Слуцким. Это все Слуцкий придумал. В спорте ты не можешь без мата, не донесешь просто мысль», — заявил Дзюба. Он отметил, что не читает комментарии к выпускам на YouTube, но это делает Слуцкий.

При этом футболист добавил, что негативные отзывы его не обижают. «Мы уже настолько толстокожие, нас не пробить этим. Когда ты в нашей стране футболист, ты должен быть готов ко всему — абсолютно. Скажу так: не нравится — не смотрите», — подытожил Дзюба.

28 июня главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился мнением о медийной активности Дзюбы. Специалист заявил, что футболисты клуба сами принимают решения в вопросах личной жизни и медийности. Также Галактионов признался, что попросил форварда сократить количество используемой им в шоу нецензурной лексики.

Дзюба вместе с бывшим главным тренером ЦСКА и сборной России Слуцким ведет шоу на YouTube. В рамках программы «Ну, так нельзя, ###» они общаются с известными футболистами. При этом Слуцкого и Дзюбу неоднократно критиковали за большое количество мата в эфире.