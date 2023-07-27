Любовь Успенская раскрыла подробности неудачной пластики у хирурга Киркорова

Певица Успенская рассказала о неудачной пластике у хирурга Тимура Хайдарова

Российская певица Любовь Успенская раскрыла подробности неудачной пластики у хирурга исполнителя Филиппа Киркорова Тимура Хайдарова. Соответствующий комментарий приводит KP.RU.

Успенская присоединилась к онлайн-встрече с девушками, которые также пострадали от работы доктора. На мероприятии артистка поделилась своим опытом, связанным с Хайдаровым. «Я была первой звездой у него. Когда я пришла к нему, он даже не сразу понял, кто я. Тогда он вообще не знал российских звезд. Он только переехал в Москву и начинал оперировать здесь людей. Изначально речь шла только о липосакции живота — планировалось убрать 1,5 килограмма жира и добавить его в попу», — рассказала она.

По словам знаменитости, хирург уговорил ее бесплатно подкорректировать грудь. Кроме того, врач обещал певице сделать более тонкие руки.

Операция длилась семь часов. Когда я проснулась, то узнала, что он сделал все — и грудь, и руки, и попу, и живот. Якобы у меня жир хороший, и организм тоже. Я, конечно, обалдела — ну надо же ас! После операции он снимал видео — все выглядело идеально. Потом я ходила в бандажах. А когда сняла их, то мне стало плохо. Одна грудь была тонкая узкая и твердая, как камень, вторая — потолще. И на разных уровнях. Руки, после того как из них высосали жир, стали не тоньше, а обвисли. Вместо шва «якорь» он порезал мне всю грудь. Потом он сказал, что это чепуха, и отправил меня в клинику по косметологии на дренаж и процедуры. Я ходила туда, потом вызывала специалистов на дом. Я их спрашивала: «Неужели это можно поправить?» Они сначала молчали, потом ухмылялись: «Вряд ли». И я поняла, что попала Любовь Успенская певица

Помимо этого, певица подчеркнула, что причиной жалоб после операции Хайдаров назвал несоблюдение рекомендаций. Также она добавила, что молчала по причине семейных проблем, связанных с дочерью. Однако, как утверждает артистка, ей удалось отговорить от визита к доктору несколько людей, в том числе актрису Яну Кошкину.

«Я не знала, что [певица] Слава к нему обратилась. Два дня назад она позвонила мне и все рассказала. Слава стала первым человеком, который наплевал на то, что будут говорить. Я считаю, что она совершила подвиг. Иначе бы это все длилось бесконечно. Я ждала, чтобы кто-то начал. Я рада, что откликнулись и другие девушки. Надо остановить этот беспредел!» — заключила Успенская.

Ранее еще 30 пациенток обвинили хирурга Киркорова в неудачной пластике. По словам юриста российских певиц Славы и Любови Успенской Елены Сениной, бывшие клиентки доктора объединились в инициативную группу, чтобы рассказать о хирургических вмешательствах, которые не были успешными.