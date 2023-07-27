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09:47, 27 июля 2023Наука и техника

Вино признали полезным для сохранения молодости кожи

Мускатное вино улучшило эластичность и увлажненность кожи

Фото: rinat shakirov / Unsplash

Ученые из Университета Флориды признали, что безалкогольное мускатное вино может быть полезным напитком для сохранения молодости кожи, поскольку оно улучшает эластичность и позволяет лучше удерживать влагу. Результаты исследования были представлены на собрании Американского общества питания NUTRITION 2023, краткий обзор опубликован EurekAlert.

В ходе рандомизированного клинического исследования авторы изучили данные 17 женщин в возрасте 40-67 лет и случайным образом распределили их на две группы: первую попросили пить безалкогольное вино, а вторую — напиток-плацебо, который выглядел и был на вкус похож на вино, но не содержал полифенолов. Участницы употребляли 300 миллилитров (два бокала вина) назначенного напитка ежедневно в течение шести недель, затем делали трехнедельный перерыв, после чего переходили на другой напиток, который принимали на протяжении еще шести недель.

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Специалисты замерили состояние кожи испытуемых, включая биомаркеры воспаления и окислительного стресса, в начале наблюдения и в конце каждого шестинедельного периода. Они пришли к выводу, что употребление мускатного вина значительно улучшает эластичность кожи, а также уменьшает трансэпидермальную потерю влаги, то есть кожа имела более эффективную барьерную функцию. При этом существенной корреляции между приемом вина и сокращением числа морщин замечено не было.

Предполагается, что подобный эффект обусловлен воздействием химических соединений — полифенолов, которые содержатся во многих растениях, но в красном мускатном винограде их состав уникален.

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    Елена Апазиди
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