Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Даниэль Альтмайер
Сегодня
18:30 (Мск)
Андрей Рублёв
Гамбург (м)
Будё-Глимт
Сегодня
19:00 (Мск)
Богемианс 1905
Лига конференций|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Краснодар
Сегодня
20:00 (Мск)
Спартак М
Фонбет Кубок России|Группа D
Бешикташ
Сегодня
21:00 (Мск)
Тирана
Лига конференций|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
ЧФР Клуж
Сегодня
20:30 (Мск)
Адана Демирспор
Лига конференций|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
09:57, 27 июля 2023Спорт

Навка рассказала об ошибке родителей занимающихся фигурным катанием детей

Навка рассказала, что некоторые родители юных фигуристов реализуют собственные амбиции

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала об ошибке, которую совершают родители занимающихся фигурным катанием детей. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, некоторые незаслуженно критикуют тренеров. «Им хочется реализовать собственные амбиции, поэтому неудачи ребенка списывают на плохих тренеров. Вместо того чтобы просто помочь своему ребенку раскрыть какие-то другие его таланты», — заявила Навка.

В ноябре 2021 года призерка чемпионата мира в составе сборной СССР Анна Леванди заявила, что с россиянами бессмысленно соревноваться, так как подготовка юных спортсменов в этой стране с первых шагов поставлена на профессиональный уровень. «В остальных странах люди просто перестают приводить своих детей на катки», — добавила Леванди.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций фигуристы не смогли принять участие в чемпионатах мира и Европы, а также в серии Гран-при.

Что думаешь? Оцени!
    Алексей Гусев
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ нашла следы взрывчатки на шедшем за зерном в Россию судне

    Навка рассказала об ошибке родителей занимающихся фигурным катанием детей

    В России предложили ввести вычет за лечение участников СВО

    В Бурятии 40 «черных копателей» напали на семерых полицейских

    Немецкий Volkswagen назвал цену продажи российских активов

    Голый «натурщик» вышел к художницам в московском парке и попал на видео

    Действующие на основе искусственного интеллекта протезы рук представят в Москве

    Вино признали полезным для сохранения молодости кожи

    Туристам раскрыли способ сэкономить на любимом курорте российских богачей

    Пленный боец ВСУ заявил о нехватке вооружения у Киева для контрнаступления

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости