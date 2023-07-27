Навка рассказала об ошибке родителей занимающихся фигурным катанием детей

Навка рассказала, что некоторые родители юных фигуристов реализуют собственные амбиции

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала об ошибке, которую совершают родители занимающихся фигурным катанием детей. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, некоторые незаслуженно критикуют тренеров. «Им хочется реализовать собственные амбиции, поэтому неудачи ребенка списывают на плохих тренеров. Вместо того чтобы просто помочь своему ребенку раскрыть какие-то другие его таланты», — заявила Навка.

В ноябре 2021 года призерка чемпионата мира в составе сборной СССР Анна Леванди заявила, что с россиянами бессмысленно соревноваться, так как подготовка юных спортсменов в этой стране с первых шагов поставлена на профессиональный уровень. «В остальных странах люди просто перестают приводить своих детей на катки», — добавила Леванди.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций фигуристы не смогли принять участие в чемпионатах мира и Европы, а также в серии Гран-при.