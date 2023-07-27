Россияне стали продавать запасы валюты

«Известия»: россияне стали активно продавать запасы валюты из-за ослабления рубля

Россияне стали активно продавать запасы валюты из-за ослабления рубля. Об этом пишут «Известия».

По информации издания, в 2023 году доллары и евро продают чаще, чем в 2022-м. В банке «Русский Стандарт» сообщили, что по итогам первого полугодия общее число продаж долларов в офлайне оказалось на 17 процентов выше, чем их приобретения.

«По сравнению с аналогичным периодом 2022 года отмечается преобладание продажи наличной валюты со стороны населения. В сегменте онлайн-операций ситуация такая же», — рассказали в крымском РНКБ.

Кроме того, в «Цифра банке» рассказали о том, что объем продаж валюты увеличился на 20 процентов. Отмечается, что тенденция связана с динамикой курса рубля.

19 июля доллар поднимался до 91,42 рубля. Центробанк объясняет ситуацию сокращением экспортных доходов, в первую очередь от продажи нефти и газа, которое приводит к слабому предложению валюты на бирже.