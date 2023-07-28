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15:08, 28 июля 2023Ценности

Опровергнуты слова адвоката Славы о невозможности оперировать хирургу Киркорова

Super опроверг слова адвоката Елены Сениной о работе хирурга Тимура Хайдарова
Тимур Хайдаров

Тимур Хайдаров. Кадр: Алёна, блин! / YouTube

Журналисты Super опровергли слова адвоката российских певиц Славы (настоящее имя — Анастасия Сланевская) и Любови Успенской Елены Сениной, которая заявила о невозможности хирурга певца Филиппа Киркорова Тимура Хайдарова оперировать до 2019 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам юриста, у доктора не было разрешения на хирургические вмешательства на территории России. В доказательство она разместила в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) фото документов с решением суда против клиники ООО «ДЖИЭМТИ», в которой на тот момент работал Хайдаров. Тогда суд постановил, что у хирурга не было прав на проведение операций в России.

До 2019 года у Тимура Хайдарова не было легализованного образования, надлежащей ординатуры, необходимой для работы на территории РФ. Встает вопрос: а что же с операциями, которые делались до этого момента? Мы не знаем, исправил он [ситуацию] или нет, но до этого он оперировал

Елена Сенинаадвокат

Однако в распоряжении Super оказались официальные бумаги, подтверждающие, что Хайдаров был допущен к работе с 2015 года. Журналисты опубликовали письмо Росздравнадзора, в котором говорится, что врач допущен к осуществлению профессиональной деятельности на территории РФ по специальности «хирургия». Кроме того, в письме уточняется, что у медика есть сертификат о специальности «пластическая хирургия», выданный Российским университетом дружбы народов.

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Помимо этого, в распоряжение редакторов попало письмо Минздрава России, подтверждающее, что у Хайдарова имеются все необходимые документы для проведения операций в стране.

Ранее в июле адвокат Славы и Любови Успенской обвинила хирурга Киркорова в клевете. По словам юриста, доктор, оперировавший ранее исполнителя Филиппа Киркорова, разместил в своих социальных сетях информацию о том, что упомянутые артистки являются вымогательницами.

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    Екатерина Ештокина
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