Бывший боец UFC из Бразилии заявил о желании получить российское гражданство

Бывший боец UFC бразилец Тибау заявил о желании получить российское гражданство

Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Глейсон Тибау, ранее выступавший в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), заявил о желании получить российское гражданство. Его слова передает Metaratings.

Тибау рассказал, что был в России трижды. «Первый раз я дрался в большом поединке на турнире RCC в Екатеринбурге, уютный город. Потом я еще раз был в Екатеринбурге, был там зимой и летом, мне очень нравится. Следующий мой бой пройдет в Тюмени», — поделился он.

«Думаю, что это было бы хорошо. Удобно летать из России в Бразилию и обратно. Мне нравится Россия. У меня тут много друзей, мне нравится ваш образ жизни. Много хороших людей, хорошая еда», — объяснил боец желание получить российский паспорт. Спортсмен подчеркнул, что в России чувствует себя как дома. Кроме того, Тибау отметил высокий уровень местных бойцов и тренеров.

Тибау выступал в UFC с 2006 по 2018 год. В одном из последних поединков в промоушене он проиграл россиянину Исламу Махачеву. В 2012 году бразилец потерпел поражение от Хабиба Нурмагомедова. Всего на счету Тибау 37 побед при 18 поражениях в ММА.