Nature: обнаружены новые особенности черных дыр

Китайские ученые из Уханьского университета обнаружили новые особенности черных дыр. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Известно, что некоторые сверхмассивные черные дыры, которые обладают массой, равной миллионам или миллиардам масс Солнца, могут скапливаться в центре галактик. Такое множество черных дыр, испускающих струи сильно намагниченной плазмы, называется микроквазарами.

Теперь астрофизики в ходе наблюдений за микроквазаром под названием GRS 1915+ 105 выявили специфичные характеристики системы микроквазаров, которые никогда ранее не фиксировались. Они использовали массивный сферический радиотелескоп (FAST), что позволило впервые обнаружить сигнал квазипериодических колебаний (QPO) в радиодиапазоне от системы микроквазаров. Примечательно, что QPO уже наблюдались в рентгеновских лучах микроквазаров, однако выявить эти колебания как часть радиоизлучения всей системы удалось впервые.

Открытие может демонстрировать первые свидетельства активности струи, выпущенной микроквазаром. При определенных условиях некоторые двойные системы черных дыр запускают струю — параллельные пучки заряженного вещества и магнитного поля, которые движутся практически со скоростью света.

В июле 2023 года специалисты зафиксировали самую отдаленную активную сверхмассивную черную дыру за все время наблюдений. Открытие удалось совершить благодаря космическому телескопу имени Джеймса Уэбба (JWST).