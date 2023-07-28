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09:42, 28 июля 2023Наука и техника

Обнаружены новые особенности черных дыр

Nature: обнаружены новые особенности черных дыр

Фото: Aman Pal / Unsplash

Китайские ученые из Уханьского университета обнаружили новые особенности черных дыр. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Известно, что некоторые сверхмассивные черные дыры, которые обладают массой, равной миллионам или миллиардам масс Солнца, могут скапливаться в центре галактик. Такое множество черных дыр, испускающих струи сильно намагниченной плазмы, называется микроквазарами.

Теперь астрофизики в ходе наблюдений за микроквазаром под названием GRS 1915+ 105 выявили специфичные характеристики системы микроквазаров, которые никогда ранее не фиксировались. Они использовали массивный сферический радиотелескоп (FAST), что позволило впервые обнаружить сигнал квазипериодических колебаний (QPO) в радиодиапазоне от системы микроквазаров. Примечательно, что QPO уже наблюдались в рентгеновских лучах микроквазаров, однако выявить эти колебания как часть радиоизлучения всей системы удалось впервые.

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Открытие может демонстрировать первые свидетельства активности струи, выпущенной микроквазаром. При определенных условиях некоторые двойные системы черных дыр запускают струю — параллельные пучки заряженного вещества и магнитного поля, которые движутся практически со скоростью света.

В июле 2023 года специалисты зафиксировали самую отдаленную активную сверхмассивную черную дыру за все время наблюдений. Открытие удалось совершить благодаря космическому телескопу имени Джеймса Уэбба (JWST).

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    Елена Апазиди
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