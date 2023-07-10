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13:41, 10 июля 2023Наука и техника

Обнаружена самая далекая сверхмассивная черная дыра

Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил самую далекую сверхмассивную черную дыру

Изображение: NASA, ESA, CSA, Steve Finkelstein (UT Austin), Micaela Bagley (UT Austin), Rebecca Larson (UT Austin)

Ученые обнаружили самую отдаленную активную сверхмассивную черную дыру из когда-либо открытых с помощью космического телескопа имени Джеймса Уэбба (JWST). Об открытии сообщается в пресс-релизе на сайте НАСА.

Сверхмассивная черная дыра (СЧД) располагается в галактике CEERS 1019, которая уже существовала в то время, когда возраст Вселенной достигал 570 миллионов лет после Большого взрыва. Ее масса меньше, чем масса любой другой гигантской черной дыры, обнаруженной до сих пор в ранней Вселенной, и составляет 9 миллионов солнечных масс. Это делает ее более похожей на источник Стрелец A* в центре Млечного Пути, чья масса достигает 4,6 миллиона масс Солнца.

Изображения CEERS 1019 и других отдаленных галактик были сделаны в рамках панорамного обзора CEERS (Cosmic Evolution Early Release Science), предназначенного для изучения ранней Вселенной. Визуально CEERS 1019 выглядит как три ярких сгустка, а не как единый круглый диск, что может указывать на процесс слияния нескольких галактик. Это может объяснять, почему галактика активна и с высокой скоростью образует новые звезды.

Изображение: NASA, ESA, CSA, Leah Hustak (STScI)

Несмотря на относительно небольшие размеры, наличие СЧД в ранней Вселенной представляет проблему для космологических моделей, которые не могут объяснить, как черным дырам удалось так быстро вырасти. Предполагается, что возможны два сценария: быстрая аккреция вещества черной дырой большой массы, которая возникла в результате коллапса из массивного газового облака, либо черной дырой, оставшейся после коллапса ядра массивной звезды.

В дополнение к СЧД в CEERS 1019 астрономы обнаружили две другие сверхмассивные черные дыры, которые существовали спустя один миллиард и 1,1 миллиарда лет после Большого взрыва. JWST также идентифицировал 11 галактик, возникших, когда возраст Вселенной был меньше 470–675 миллионов лет.

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    Александр Еникеев
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