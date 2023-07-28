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23:52, 28 июля 2023Спорт

Еще один российский гроссмейстер сменил спортивное гражданство

Российский гроссмейстер Демченко сменил спортивное гражданство на словенское

Фото: Jani Kaasinen / Unsplash

Российский гроссмейстер Антон Демченко сменил спортивное гражданство. Об этом сообщается на официальном сайте Международной шахматной федерации (FIDE).

35-летний шахматист будет выступать за Словению. Его переход был зарегистрирован в пятницу, 28 июля. На данный момент Демченко занимает 137-е место в рейтинге FIDE.

9 июля стало известно, что еще один российский гроссмейстер Кирилл Алексеенко сменил спортивное гражданство. Он принял решение выступать под флагом Австрии.

FIDE разрешила российским и белорусским шахматистам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом до 1 января 2024 года. По истечении данного срока спортсменам будет возвращено право выступать под флагом своей страны в случае, если до этого не примут другое решение.

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    Андрей Стрельцов
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