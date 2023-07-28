Еще один российский гроссмейстер сменил спортивное гражданство

Российский гроссмейстер Демченко сменил спортивное гражданство на словенское

Российский гроссмейстер Антон Демченко сменил спортивное гражданство. Об этом сообщается на официальном сайте Международной шахматной федерации (FIDE).

35-летний шахматист будет выступать за Словению. Его переход был зарегистрирован в пятницу, 28 июля. На данный момент Демченко занимает 137-е место в рейтинге FIDE.

9 июля стало известно, что еще один российский гроссмейстер Кирилл Алексеенко сменил спортивное гражданство. Он принял решение выступать под флагом Австрии.

FIDE разрешила российским и белорусским шахматистам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом до 1 января 2024 года. По истечении данного срока спортсменам будет возвращено право выступать под флагом своей страны в случае, если до этого не примут другое решение.

