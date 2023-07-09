Российский гроссмейстер сменил российское спортивное гражданство на австрийское
Российский гроссмейстер Кирилл Алексеенко сменил российское спортивное гражданство на австрийское. Об этом сообщается на сайте Международной шахматной федерации (FIDE).
Отмечается, что организация подтвердила переход шахматиста под новый флаг 7 июля. За новую сборную Алексеенко сможет выступать начиная с 8 июля.
26-летний Алексеенко занимает 63-е место в рейтинге FIDE. Он участвовал в турнире претендентов 2020-2021 годов и занял седьмое место из восьми, набрав 5,5 очка в 14 партиях.
FIDE разрешила российским и белорусским шахматистам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом до 1 января 2024 года. По истечении данного срока спортсменам будет возвращено право выступать под флагом своей страны в случае, если до этого не примут другое решение.