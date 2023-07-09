Российский гроссмейстер сменил российское спортивное гражданство на австрийское

Российский гроссмейстер Кирилл Алексеенко перешел в сборную Австрии

Российский гроссмейстер Кирилл Алексеенко сменил российское спортивное гражданство на австрийское. Об этом сообщается на сайте Международной шахматной федерации (FIDE).

Отмечается, что организация подтвердила переход шахматиста под новый флаг 7 июля. За новую сборную Алексеенко сможет выступать начиная с 8 июля.

26-летний Алексеенко занимает 63-е место в рейтинге FIDE. Он участвовал в турнире претендентов 2020-2021 годов и занял седьмое место из восьми, набрав 5,5 очка в 14 партиях.

FIDE разрешила российским и белорусским шахматистам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом до 1 января 2024 года. По истечении данного срока спортсменам будет возвращено право выступать под флагом своей страны в случае, если до этого не примут другое решение.