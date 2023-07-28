Дубль Головина помог «Монако» победить в предсезонном матче

Дубль Головина помог «Монако» победить «Болонью» 3:2 в предсезонном матче

Дубль российского полузащитника Александра Головина помог «Монако» победить в предсезонном матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в японской Осаке и завершилась со счетом 3:2 в пользу монегасков. Помимо Головина, у клуба отличился защитник Гильермо Марипан. У «Болоньи» голами отметились форвард Антонио Раймондо и хавбек Луис Фергюсон.

13 июля стало известно, что Головин и защитник «Зенита» Марио Фернандес попали в рейтинг самых дорогих футболистов из постсоветских стран по версии портала Transfermarkt. Их стоимость на пике оценивалась в 30 миллионов евро. В рейтинге они делят шестое-восьмое места с украинским хавбеком «Марселя» Русланом Малиновским.

Головин перешел в «Монако» в 2018 году после чемпионата мира в России. Действующий контракт хавбека рассчитан до 30 июня 2026 года. В сезоне-2022/2023 он провел за клуб 34 матча в чемпионате Франции, в которых забил восемь мячей и отдал семь результативных передач.