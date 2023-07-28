Среда обитания
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20:39, 28 июля 2023Среда обитания

Дачникам посоветовали развесить на деревьях желтые ленты

«БелНовости»: желтые ленты на деревьях помогут избавиться от тли на участке

Фото: Studio MDF / Shutterstock / Fotodom

Владельцам дачных участков посоветовали развесить на деревьях ленты желтого цвета для борьбы с тлей. Об этом стало известно из материалов издания «БелНовости».

Эксперты рассказали, что благодаря этому необычному действию на участок удастся привлечь божьих коровок, которые, в свою очередь, помогут победить тлю. Кроме того, подобный способ позволит привлечь и других полезных насекомых — жуков, златоглазок, ос и других.

В качестве другого метода борьбы с тлей специалисты назвали посадку растений, способных отпугнуть вредителя. Среди них — мята, кошачья мята, укроп, а также лаванда, посаженная между луком-пореем и морковью. При необходимости защитить от тли розы порекомендуют посадить между цветами чабрец, чеснок и зеленый лук.

Ранее дачников призвали закапывать деньги на участках ради спасения растений от такой болезни, как фитофтороз.

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    Полина Кислицына
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