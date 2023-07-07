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17:59, 7 июля 2023Среда обитания

Россиян призвали закапывать деньги в землю

«БелНовости»: уберечь растения от фитофтороза можно, если закопать деньги в землю

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Россиян призвали закапывать деньги на дачных участках ради спасения растений от опасной болезни. Об этом стало известно из материалов издания «БелНовости».

По словам экспертов, закапывание медных монет в землю помогает уберечь растения от одной опасной болезни — фитофтороза. Через некоторое время после попадания в землю монеты начинают выделять ионы меди, попадающие в почву, а затем и в сами растения. В результате посадки становятся более крепкими и способными самостоятельно бороться с грибком.

Эксперты отметили, что данный способ имеет и минусы. Например, на выделение полезных элементов таким образом может уйти большое количество времени.

В июле дачникам также порекомендовали засадить весь огород укропом, чтобы оздоровить почву и сделать ее более качественной.

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    Полина Кислицына
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