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17:45, 28 июля 2023Россия

Очевидцы сообщили о взрывах в небе над Ростовской областью

«112»: очевидцы сообщили о взрывах в небе над Ростовом-на-Дону и Азовом

Фото: Telegram-канал «112»

Очевидцы сообщили о взрывах в небе над Ростовом-на-Дону, Азовом и в районе села Чалтырь Ростовской области. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Как пишет канал, предварительно, сработала система противовоздушно обороны (ПВО).

В свою очередь, губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в Азовском районе региона средствами ПВО была поражена еще одна ракета. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Вечером 28 июля в Таганроге взорвалась ракета. По словам Голубева, в эпицентре происшествия находится Таганрогский художественный музей. По последним официальным данным, пострадали 15 человек.

В Минобороны России заявили, что взрыв произошел из-за атаки Украины по жилой инфраструктуре Таганрога с помощью зенитной ракеты C-200, переоборудованной в ударный вариант. Снаряд был сбит российскими средствами ПВО. Его обломки упали на территории города.

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    Константин Лысяков
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