В России представили линейку малых спутников для съемки Земли

РКЦ «Прогресс» представил линейку малых спутников для съемки Земли

Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» в рамках проходящего в Санкт-Петербурге форума Россия — Африка представил линейку малых спутников, предназначенных для съемки земной поверхности. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о пяти космических аппаратах — «Аист-2М», «Аист-О», «Аист-ВД», малом космическом аппарате (МКА) оперативного высокодетального наблюдения и «Аист-РХ».

Так, первый из них предназначен для обзорного наблюдения. «Предполагается, что аппарат сможет работать на орбите высотой 400-600 километров, будет иметь разрешение в панхроматическом диапазоне 1,2 метра, в мультиспектральном — 3,6 метра», — говорится в материалах РКЦ.

Ранее в ходе форума заместитель гендиректора по развитию РКЦ «Прогресс» Дмитрий Субботин сообщил ТАСС, что первый пуск перспективной российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ» может состояться в 2028-2030 годах.