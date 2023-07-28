Эксперты дали советы по выбору между гантелями и штангой для силовых тренировок

Тренер Харкофф посоветовал начинающим выбирать гантели, а не штангу для занятий

Фитнес-эксперты Рэйчел Страуб и Джейк Харкофф дали советы по выбору между гантелями и штангой для силовых тренировок. Их слова приводит журнал Shape.

Специалисты рассказали, что начинающим больше подойдут упражнения с гантелями, поскольку для безопасного использования штанги требуется опыт или страховка инструктора. Штанга же поможет быстрее и эффективнее нарастить мышцы, потому что с ней можно поднять больший вес. «Ваши мышечные волокна приспосабливаются к нагрузке, поэтому, если вы хотите продолжать набирать массу, важно увеличивать нагрузку за счет более тяжелых весов», — пояснил Харкофф.

Эксперты добавили, что штанга — лучший инвентарь для бегунов. «Силовые тренировки помогают бегунам укреплять соединительные ткани, что уберегает их от травм», — заявил Харкофф, отметив, что силовые упражнения также помогут повысить мощность и выносливость, что напрямую влияет на скорость бега.

Ранее журналисты Life назвали опасные для здоровья ошибки занимающихся спортом новичков: недостаточное количество отдыха, при котором организм не успевает восстановиться, а также избыточная физическая нагрузка.