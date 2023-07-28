Крупнейшие банки в России начали поднимать ставки по вкладам

«Известия»: девять крупнейших банков в РФ подняли ставки по вкладам

Следом за повышением ключевой ставки Центробанком до 8,5 процента годовых крупнейшие кредитные организации в России начали увеличивать доходность вкладов. В конце июля ключевые банки подняли ставки по вкладам в диапазоне 0,01–1,5 процентного пункта, сообщают «Известия» со ссылкой на представителя платформы «Финуслуги».

Средняя доходность по депозитам достигла 6,9–7,84 процента годовых. Улучшили условия по вкладам в Сбере, Альфа-банке, ВТБ, Газпромбанке, Банке «Открытие», Росбанке, МКБ и Банке ДОМ.РФ. Среди менее крупных банков ставки также подняли Почта Банк, «Зенит», Экспобанк, ТрансКапиталБанк, Металлинвестбанк, Локо-Банк, Инвестторгбанк, Таврический, Левобережный, БКС Банк и Уралсиб.

В «БКС — Мир Инвестиций» считают, что за повышением ставок по депозитам могут увеличиться и кредитные ставки — рост составит до одного процентного пункта. Однако удорожание займов повлечет за собой снижение спроса со стороны клиентов, что сократит аппетиты банков, указывают аналитики.

Аналогичный рост прогнозируют и в Freedom Finance Global. Ведущий аналитик организации Наталья Мильчакова отмечает, что проценты по потребительским займам поднимутся с 17-19 процентов годовых до 18-22 процентов. В то же время средняя ставка по ипотеке (без учета программ с господдержкой и льготных условий) может повыситься до 11,5-13,5 процента.

Ранее в Freedom Finance Global рассказали редакции «Ленты.ру», что, скорее всего, Центробанк продолжит ужесточать денежно-кредитную политику, и к концу года ключевая ставка может вырасти до 9-9,5 процента. При таком уровне можно будет сдержать инфляцию и не позволить ей снова вырасти до двузначных чисел, объяснили эксперты. Повышение ставки, в свою очередь, положительно повлияет на российскую валюту, отмечал управляющий активами управляющей компании ПСБ Андрей Алексеев.