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06:00, 29 июля 2023Спорт

Александр Емельяненко рассказал о зависимости и реабилитации

Емельяненко рассказал, что реабилитационный центр помог ему «разобрать ошибки»

Фото: news.ru / Globallookpress.com

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко рассказал о борьбе с алкогольной зависимостью. Спортсмен высказался на эту тему на своем YouTube-канале.

«Я ложился в больницы, предоставляли вип-палаты, меня капали, назначали процедуры. Потом я выходил, думал: никто не узнает, возьму пивка. И опять все начиналось с того же самого», — заявил Емельяненко, добавив, что ему нравился такой образ жизни.

Боец также рассказал, чем ему помогло пребывание в реабилитационном центре. «Понял, что по воле Господа я сюда попал, чтобы обернуться назад, разобрать свои ошибки, и дальше уже двигаться трезво, уверенно, не сбиваясь с пути», — отметил он.

18 июня боец ММА Джефф Монсон заявил о проблемах со здоровьем у Емельяненко после предыдущего боя. Спортсмен победил блогера Евгения Ершова на турнире в Москве на 20-й секунде второго раунда.

Всего в ММА 41-летний Емельяненко одержал 28 побед и потерпел десять поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.

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    Андрей Стрельцов
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