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18:53, 29 июля 2023Спорт

Превзойден еще один рекорд Майкла Фелпса

Пловчиха из США Ледеки завоевала 16-е золото на ЧМ и превзошла рекорд Фелпса

Фото: Marko Djurica / Reuters

Американская пловчиха Кэти Ледеки завоевала золотую медаль на дистанции 800 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта 2023 года в японской Фукуоке. Результаты доступны на сайте Международной федерации водных видов спорта (FINA).

26-летняя спортсменка преодолела дистанцию за восемь минут 8,87 секунды. Она получила 16-ю награду в индивидуальных соревнованиях на чемпионатах мира по водным видам спорта. По этому показателю пловчиха превзошла рекорд своего соотечественника Майкла Фелпса, на счету которого 15 золотых наград.

На втором месте расположилась китаянка Ли Бинцзе, отставшая от победительницы на 4,44 секунды. Третье место заняла австралийка Ариарне Титмус, отставшая на 4,72 секунды.

23 июля француз Леон Маршан побил мировой рекорд на дистанции 400 метров комплексным плаванием на чемпионате мира по водным видам спорта в Фукуоке. Предыдущий рекорд принадлежал Фелпсу и составлял четыре минуты и 03,84 секунды. Он установил его на Играх 2008 года в Пекине. Таким образом, пал последний действующий мировой рекорд Фелпса в 50-метровом бассейне.

Фелпс является единственным в истории спорта 23-кратным олимпийским чемпионом и 26-кратным чемпионом мира. Американец — абсолютный рекордсмен по количеству олимпийских наград (28). Он завершил карьеру в 2016 году.

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    Анастасия Борисова
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