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18:50, 23 июля 2023Спорт

Пал последний личный рекорд Майкла Фелпса

Француз Маршан побил рекорд Майлка Фелпса на дистанции 400 метров комплексным плаванием

Фото: Stefan Wermuth / Reuters

Француз Леон Маршан побил мировой рекорд на дистанции 400 метров комплексным плаванием на чемпионате мира по водным видам спорта в японской Фукуоке. Об этом сообщается на сайте Международной федерации водных видов спорта (FINA).

Спортсмен преодолел дистанцию за четыре минуты и 2,50 секунды. Предыдущий рекорд принадлежал 23-кратному олимпийскому чемпиону, американцу Майклу Фелпсу и составлял четыре минуты и 03,84 секунды. Он установил его на Играх 2008 года в Пекине. Таким образом, пал последний действующий мировой рекорд Фелпса в 50-метровом бассейне.

Второе место в заплыве занял американец Карсон Фостер, отстав на 4,06 секунды. На третьем месте расположился японец Дайя Сэто с отставанием в 6,91 секунды.

Фелпс является единственным в истории спорта 23-кратным олимпийским чемпионом и 26-кратным чемпионом мира. Американец — абсолютный рекордсмен по количеству олимпийских наград (28). Он завершил карьеру в 2016 году.

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    Анастасия Борисова
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