Пал последний личный рекорд Майкла Фелпса

Француз Маршан побил рекорд Майлка Фелпса на дистанции 400 метров комплексным плаванием

Француз Леон Маршан побил мировой рекорд на дистанции 400 метров комплексным плаванием на чемпионате мира по водным видам спорта в японской Фукуоке. Об этом сообщается на сайте Международной федерации водных видов спорта (FINA).

Спортсмен преодолел дистанцию за четыре минуты и 2,50 секунды. Предыдущий рекорд принадлежал 23-кратному олимпийскому чемпиону, американцу Майклу Фелпсу и составлял четыре минуты и 03,84 секунды. Он установил его на Играх 2008 года в Пекине. Таким образом, пал последний действующий мировой рекорд Фелпса в 50-метровом бассейне.

Второе место в заплыве занял американец Карсон Фостер, отстав на 4,06 секунды. На третьем месте расположился японец Дайя Сэто с отставанием в 6,91 секунды.

Фелпс является единственным в истории спорта 23-кратным олимпийским чемпионом и 26-кратным чемпионом мира. Американец — абсолютный рекордсмен по количеству олимпийских наград (28). Он завершил карьеру в 2016 году.