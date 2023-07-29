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12:56, 29 июля 2023Силовые структуры

В ФСБ оценили ущерб от диверсии на НПЗ в Самаре

ФСБ: ущерб от диверсии на Куйбышевском НПЗ превысил 30 миллионов рублей

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Ущерб в результате диверсии на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) составил свыше 30 миллионов рублей. Об этом, оценивая ущерб, заявил представитель УФСБ по Самарской области в суде, его цитирует ТАСС.

По его информации, в районе полудня злоумышленник устроил взрыв самодельного взрывного устройства в помещении трансформаторной подстанции установки гидроочистки.

28 июля стало известно о взрыве на Куйбышевском НПЗ. В результате никто не пострадал, серьезных разрушений на заводе нет.

Взрыв на Куйбышевском НПЗ устроил работник предприятия. По информации депутата Госдумы Александра Хинштейна, мужчину задержали сотрудники ФСБ в Оренбургской области при попытке выехать за пределы России. Обвиняемый родом с Украины и ранее переехал в Россию. Суд арестовал его на два месяца.

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    Анастасия Шейкина
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