Россия выделит Мали два миллиона долларов на закупку продовольствия

Путин: Россия выделит 2 млн долларов Мали через ООН на закупку продовольствия

Правительство приняло решение выделить два миллиона долларов через ООН на закупку продовольствия для Мали. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

«По мере необходимости мы стараемся тоже поддержать вашу страну и напрямую, и через соответствующие структуры ООН», — сказал глава государства на встрече с президентом Мали Ассими Гоитой.

Ранее Путин сообщал, что Россия списала африканским странам долгов суммарно на 23 миллиарда долларов. Он добавил, что Россия поставляет часть оружия и техники в Африку на безвозмездной основе в целях обеспечения безопасности. В ближайшее время страна продолжит поддержку беднейших регионов континента и выделит для их развития дополнительно 90 миллионов долларов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснял, что долги Африки были эфемерными и невозвратными. Благодаря их списанию Россия открывает своим компаниям пути для работы на континенте.