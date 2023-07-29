Консульство России в Кишиневе решило приостановить работу

Российское консульство в Кишиневе решило приостановить работу

Российское консульство в Кишиневе решило приостановить работу после требования правительства Молдавии о сокращении штата. Об этом дипломатическое представительство сообщило в своем Telegram-канале.

«В консульском отделе посольства России в Республике Молдова по техническим причинам с 5 августа 2023 года временно приостановлен прием», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что власти Молдавии приняли решение сократить число сотрудников посольства России в Кишиневе. 26 июля официальный представитель Министерства иностранных дел и европейской интеграции республики Игорь Захаров заявил, что страну покинут 45 работников представительства.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение властей Молдавии о высылке из страны российских дипломатов и технических сотрудников представительства. Она подчеркнула, что это негативно отразиться на гражданах республики