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20:16, 29 июля 2023Бывший СССР

Консульство России в Кишиневе решило приостановить работу

Российское консульство в Кишиневе решило приостановить работу

Фото: PicProductionMD / Shutterstock / Fotodom

Российское консульство в Кишиневе решило приостановить работу после требования правительства Молдавии о сокращении штата. Об этом дипломатическое представительство сообщило в своем Telegram-канале.

«В консульском отделе посольства России в Республике Молдова по техническим причинам с 5 августа 2023 года временно приостановлен прием», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что власти Молдавии приняли решение сократить число сотрудников посольства России в Кишиневе. 26 июля официальный представитель Министерства иностранных дел и европейской интеграции республики Игорь Захаров заявил, что страну покинут 45 работников представительства.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение властей Молдавии о высылке из страны российских дипломатов и технических сотрудников представительства. Она подчеркнула, что это негативно отразиться на гражданах республики

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    Никита Абрамов
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