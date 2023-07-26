В России отреагировали на высылку дипломатов из Молдавии

Сенатор Джабаров назвал ошибкой высылку российских дипломатов из Молдавии

Молдавия совершила ошибку, когда решила выслать из страны российских дипломатов и технических сотрудников представительства. Так на решение Кишинева в разговоре с «Лентой.ру» отреагировал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

[Президент Молдавии Майя] Санду последовательно рвет отношения с Россией. Она делает это по сценарию, который уже апробирован другими европейскими странами — членами НАТО и Евросоюза. Начинается высылка дипломатов, начинается русофобская риторика в СМИ Владимир Джабаров российский сенатор

«Я считаю, что Молдавия делает большую ошибку. Дело в том, что они пытаются быстренько пройти в НАТО и ЕС, не понимая, что у них много интересов остается на Востоке. Кроме самой Молдавии остается Приднестровье, которое входит в состав Молдавии. В Приднестровье 60 или 70 процентов людей являются российскими гражданами. Я думаю, они не в восторге от того, чтобы порвать с Россией, тем более объединиться с Румынией, как мечтает Санду. Я думаю, и в самой Молдавии не так много народа, который заинтересован в разрыве отношений с нами», — сказал сенатор.

Скандал с высылкой дипломатов

26 июля пресс-секретарь правительства Молдавии Даниел Водэ сообщил, что численность сотрудников российского посольства в Кишиневе сократят до 10 дипломатов и 15 технических работников. Официальный представитель министерства иностранных дел и европейской интеграции республики Игорь Захаров уточнил в беседе с ТАСС, что страну покинут 45 сотрудников представительства.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Молдавия сознательно заводит отношения с Россией в очень жалкое состояние, и об этом можно только сожалеть. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Москва ответит на решение Кишинева. Она назвала действия республики недружественными.

О планах Молдавии выслать часть сотрудников российского представительства рассказал глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции страны Николай Попеску. Власти республики заподозрили их в «дестабилизации ситуации в стране».

25 июля МИД Молдавии вызвал посла России Олега Васнецова. Поводом стало подозрительное оборудование на крыше посольства. Руководство страны полагает, что его могут использовать для шпионажа. Как сообщает Jurnal TV, в посольстве и на соседнем здании, которое используют дипломаты, было установлено 28 спутниковых антенн, мачт и передающих приемных устройств. Издание утверждает, что с их помощью Москва получала конфиденциальную информацию.