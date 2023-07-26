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15:45, 26 июля 2023Бывший СССР

В Кремле отреагировали на решение Молдавии сократить посольство России

Песков заявил, что Молдавия рубит все «канаты отношений» с Россией сокращением посольства
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Кишинев сознательно заводит отношения с Россией в очень жалкое состояние, и об этом можно только сожалеть. Так отреагировал на решение властей Молдавии сократить посольство России пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что русофобия в Молдавии не находит отклика среди людей, однако руководство республики «рубит все канаты» с Москвой.

Ранее стало известно, что численность сотрудников российского посольства в Кишиневе сократят до 10 дипломатов и 15 технических работников.

26 июля глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии Николай Попеску сообщил о решении сократить численность российского посольства из-за якобы причастности дипломатических работников к дестабилизации обстановки в республике.

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    Алевтина Запольская
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