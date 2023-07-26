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21:00, 26 июля 2023Бывший СССР

В МИД России назвали последствия высылки дипломатов из Молдавии

Захарова: решение Кишинева выслать российских дипломатов ударит по гражданам Молдавии

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение властей Молдавии о высылке из страны российских дипломатов и технических сотрудников представительства. Она подчеркнула, что это негативно отразиться на гражданах республики, говорится в ее заявлении, опубликованном на сайте российского дипломатического ведомства.

«Решение официального Кишинева ударит прежде всего по молдавским гражданам, которые из-за антироссийской линии властей своей страны будут объективно ограничены в получении российских консульских услуг», — заявила дипломат.

Кроме того, по ее словам, в связи с этим ожидается ухудшение культурных, образовательных, духовных, деловых и человеческих контактов между двумя странами. Захарова отметила, что Москва расценивает данное решение как недружественный шаг со стороны Кишинева, целью которого является ухудшение российско-молдавских отношений.

Ранее стало известно, что власти Молдавии приняли решение сократить число сотрудников посольства России в Кишиневе. 26 июля официальный представитель Министерства иностранных дел и европейской интеграции республики Игорь Захаров заявил, что страну покинут 45 работников представительства.

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    Алевтина Запольская
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